‘YES‘-gevoel staat centraal bij exclusief optreden Alain Clark op KWIC

Kansen zien en kansen grijpen. Dat is zo’n beetje het levensmotto van projectleider Anne Sünnen, docent Ondernemend gedrag bij het KW1C. „Samen sta je veel sterker dan alleen. Ik ben een multidisciplinair project gestart met studenten van acht verschillende opleidingen op ons college. Om uiteindelijk, met een nadrukkelijke focus op positiviteit, gezamenlijk te komen tot deze happening”, vertelt Sünnen enthousiast. „Elke discipline heeft een specifieke bijdrage geleverd, al dan niet organisatorisch van aard. Laten we wel wezen: het stikt hier van het talent. Talent dat in de coronatijd veel te weinig benut is geweest.”

Op het door een perfect sky overdekte centrale plein op de hoofdlocatie aan de Vlijmenseweg gebeurde woensdagavond van alles. Student Tycho Nomes en zijn band trapten af. Daarna was Alain Clark, die afgelopen maart nog het hoopvolle nummer YES uitbracht, aan de beurt. Zes studenten van de Cosmo Academy van KW1C onder leiding van docent Rebecca Jardel namen bij één song de choreografie voor hun rekening. Een van hen was Tessa van Rooij. „Dat ging best lekker”, stelde ze na afloop tevreden vast. „We hebben thuis apart geoefend. Vandaag hebben we samen de puntjes op de i gezet”, aldus De Rooij. Ze was een van de vele studenten (bijna 3000 in totaal) die de komende tijd in deze setting hun diploma in ontvangst mochten nemen. Tot slot: wat vond Alain Clark ervan? „Het is erg lang geleden dat ik live heb opgetreden. Het was weer even ouderwets genieten.”