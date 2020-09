Yolie Mulkens stapt uit bestuursraad Engelen vanwege onvrede: ‘Bestuursraad wordt te vaak gezien als lastige wesp’

VIDEO Sloop Theater aan de Parade begonnen, zónder vergunning

10 september DEN BOSCH - De sloop van het Theater aan de Parade in Den Bosch is al in volle omvang bezig. Met grof materieel is het afdak boven de entree gesloopt en afgevoerd. Terwijl er geen enkele vergunning is afgegeven of melding is gedaan, er volgens de gemeente niets zou gebeuren wat niet mag en de plannen voor het theater nog goedgekeurd moeten worden.