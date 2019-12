Zaalvoetbaltoernooi in regio Den Bosch kan blijvertje worden

Bijna zestig teams gaan de strijd aan bij dorpsquiz Nuland

29 december NULAND - Tip voor de Geheime proef: ‘Stuur iemand groot of klein, een beetje conditie is wel fijn. In een lekker strak pak, in een heel fout trainingspak, pak.’ De deelnemers aan de Nulandse kwis moesten zich melden bij de Gymzaal en dan maar afwachten wat de opdracht is.