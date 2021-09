Zayaz beïnvloedt stemmen over sloop woningen De Haren

Swim to Fight Cancer verhuist van Den Bosch naar de IJzeren Man in Vught

11 september DEN BOSCH - Het Bossche zwemevenement Swim to Fight Cancer moet wegens de kwaliteit van het water in de Dommel komende zondag uitwijken naar de IJzeren Man in Vught. Hiertoe is besloten na overleg met de Waterschappen en het bestuur van Swim to Fight Cancer ‘s-Hertogenbosch.