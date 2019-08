Zayaz pakt meer dan 300 woningen groot aan, te beginnen in de Kruiskamp

Vooropgesteld: de aanpak van de woningen in de Kruiskamp is weer een ander project dan het oplossen van de vocht- en schimmelproblemen bij andere woningen in de wijk waar bewoners samen met de SP eerder actie voor voerden. ,,Die woningen worden in overleg en individueel aangepakt’’, aldus een woordvoerster van Zayaz. Het renovatieproject dat in oktober moet beginnen gaat om 153 woningen in onder meer de Wethouder Soesterbergenstraat, Rudolf van Baarlestraat en een deel van de Kooikersweg en Kruiskampsingel.