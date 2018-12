Zeecontainers bij stadsstrand in Den Bosch moeten weg

Wie gaat er nu eigenlijk op dat bankje zitten, midden op de ovonde?

5 december Do 6 dec. Ach, die ovonde. Inmiddels kan iedereen er een klein boekje over schrijven. Was er eerst lang discussie over stenen of asfalt, later ging de buurt zich druk maken over honderden bussen die er nooit overheen passen. Het is sowieso best raadselachtig dat er op het Julianaplein een ovonde ligt. Tenslotte was zo’n verkeerspleintje niet bepaald een doorslaand succes in Vught.