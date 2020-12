Zeeman Vught sluit de deuren en keert níet terug in nieuw winkelcentrum

VUGHT - Het filiaal van Zeeman in de Marktveldpassage in Vught sluit de deuren. Liefhebbers van de budgetwinkel reageren teleurgesteld. ‘Straks is er in Vught niets meer voor mensen met een krappe beurs.’

Het verouderde winkelcentrum Marktveldpassage in het centrum van Vught wordt gesloopt. Omdat de herbouw van het nieuwe winkelcentrum Marktveldplein een paar jaar duurt en er in deze nieuwbouw geen geschikt pand voorhanden is voor Zeeman, sluit de textielsuper de deuren.

Volledig scherm De verouderde Marktveldpassage in het centrum van Vught wordt gesloopt. De tijdelijke huisvesting voor Albert Heijn is een heel eind op scheut. © copyright Marc Bolsius

Woordvoerster Caroline Turennout van Zeeman laat weten dat zaterdag 13 februari de laatste verkoopdag is.

Vanwege de lockdown, die zeker tot en met 19 januari duurt, is de budgetwinkel nu al gesloten. Het is dus maar de vraag of de deuren van Zeeman Vught überhaupt nog opengaan.

Familie Zeeman

Dat de winkel in Vught verdwijnt, is best opmerkelijk. Het Vughtse winkelcentrum is namelijk eigendom van GREEN Real Estate B.V., een onderneming van de familie Zeeman. ,,De ‘retailtak’ van de organisatie maakt eigen afwegingen over waar zij wel of niet gehuisvest wil zijn”, reageert Ingrid Wallisch namens GREEN.

Quote De ‘retailtak’ van de organisa­tie maakt eigen afwegingen over waar zij wel of niet gehuisvest willen zijn Ingrid Wallisch, Woordvoerder Green

Turennout: ,,In Vught in het algemeen en in de nieuwbouw in het bijzonder is geen geschikte en beschikbare locatie gevonden om naar te verhuizen, die voldoet aan de uitgangspunten van Zeeman.”

Den Bosch centrum

Het dichtstbijzijnde Zeeman filiaal voor Vughtenaren is volgens haar straks de winkel in Den Bosch centrum. ,,Ondertussen houden we onze oren en ogen open om alsnog een geschikte locatie te vinden in Vught.”

Volledig scherm Een impressie van het nieuwe woon- en winkelgebied Marktveldplein in Vught. © GREEN/Bouwaccent

Volgens Wallisch is met een aantal partijen wel al overeenstemming bereikt over een plek in het nieuwe winkelcentrum Marktveldplein: ,,Dat zijn Albert Heijn, Etos, Gall en Gall en de Bruna maar dat wil dus nog niet zeggen dat andere partijen niet terugkeren.”

Afscheidsbericht

Het afscheidsbericht van Zeeman Vught op Facebook leidt tot een hausse aan reacties. Bezoekers van de textielsuper maken zich zorgen en hopen dat er wel iets vergelijkbaars voor in de plaats komt. ‘Anders is er niks betaalbaars meer in Vught', wordt veelvuldig opgemerkt en ‘dan komt er zeker weer zo’n dure winkel voor terug, Gooische winkels overal’. ‘Dit is niet tof voor de vele bewoners met een basis inkomen'.

Quote Dit is niet tof voor de vele bewoners met een basis inkomen Reactie op Facebook

De Vughtenaren hopen dat Zeeman zich, in het kader van sociaal maatschappelijk ondernemen, nog bedenkt. ‘Maar blijkbaar levert het meer op om het vastgoed aan anderen te verhuren, dan met je goedkope textiel zelf te verdienen. Wel jammer, want samen met de AH en de Hema is Zeeman de ruggengraat van het Marktveld.’

Nieuw woon- en winkelgebied

Marktveldplein wordt een geheel nieuw woon- en winkelgebied in Vught. De komende 3,5 jaar worden aan de Raadhuisstraat naast winkels, horeca en een parkeergarage 88 appartementen en penthouses gerealiseerd.

Planning

De eerste fase, de bouw van de ondergrondse parkeergarage voor bewoners en het Raadhuys met 62 appartementen en penthouses en op de begane grond horeca, winkels en de nieuwe Albert Heijn, wordt volgens de meest recente planning van GREEN en Bouwaccent medio 2023 opgeleverd.

Volledig scherm Een impressie van het nieuwe winkelcentrum Marktveldplein in Vught. © GREEN/Bouwaccent