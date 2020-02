Zeldzame dieren vinden hun weg weer naar de Aa tussen Den Bosch en Veghel

BERLICUM/DEN BOSCH - Luidt het Wereld Natuur Fonds de noodklok over de helft minder dieren in het wild door stikstof, waterschap Aa en Maas meldt weer lichtpuntjes. Een zeldzame kokerjuffer, de kopvoorn en een vrij zeldzame eendagsvlieg zijn terug van weggeweest in de Aa.

Mag het slecht gaan met onder meer de weidevogels en insecten op het boerenland door stikstofproblemen, er zijn zo nu en dan ook positieve geluiden uit de natuur te melden. Waterschap Aa en Maas is jarenlang bezig geweest om van een saaie, strakgetrokken brede sloot, de laaglandrivier de Aa tussen Veghel en Den Bosch, weer een Dynamisch Beekdal te maken met volop meanders (bochten).

Twee onderzoeken naar marcofauna en visstand

Die flinke investering betaalt zich nu uit in een veel grotere biodiversiteit in en om de rivier. Dat blijkt uit onderzoek naar de visstand dat RAVON samen met het waterschap uitvoerde en uit onderzoek dat Aquon deed naar de macrofauna bij de Aa. Dat melden de ecoloog van Aa en Maas Marcel Cox en Maria Sanabria en Pieter Bierens van Aquon.

De kopvoorn is weer terug in de Aa.

Marcel Cox vertelt: ,,Door het kanaliseren van de Aa vlak voor de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel natuurwaarden die typisch zijn voor beekdalen verloren gegaan. Processen als oevererosie, zandbankvorming en het snelstromend water namen af. Daarmee nam de zuurstof af die belangrijk is voor vissen. Ook de waterbodem veranderde en de natuurlijke oevers gingen sterk in kwaliteit achteruit. En juist die zijn belangrijk voor beekdieren als de kopvoorn, kleine waterdiertjes en macrofyten (waterplanten).”

Typische beekbewoners keren terug

Voorafgaand aan al het werk rond het Dynamisch Beekdal bestond de visstand vooral uit baars en blankvoorn. ,,Kenmerkende vissoorten als serpeling en kopvoorn ontbraken. De riviergrondel, winde en bermpje kwamen maar mondjesmaat voor. Nu de speelse en vrije loop van de Aa is terug gekeerd en het water sneller stroomt en sedimentatie en erosie volop aanwezig zijn, komen de typische beekbewoners weer terug. Kopvoorn, moerasvogels, dotterbloem, kamsalamander, libellenlarven, kokerjuffers, steenvliegen en eendagsvliegen profiteren daarvan.”

Zeldzame kokerjuffer duikt op

De onderzoeken van REVON en Aquon ondersteunen wat ecoloog Cox beweert. Want uit het onderzoek van Aquon blijkt dat in 2019 de zeldzame kokerjuffer (hydropsyche bulgaromanorum) ineens opduikt in de Aa. ,,De volwassen dieren van deze kokerjuffer zijn schietmotten. Ze zijn nu voor het eerst aangetroffen in het beheergebied van Aa en Maas. Bijzonder. Want die vond je tot nu toe alleen rond de grote rivieren zoals IJssel, Rijn en Maas.”

Netten om voedsel in te vangen

De larven van de bijzondere kokerjuffer leven op stenen, op grind of hout. Ze maken als larf netten van zijde, die ze produceren met klieren in de voorpoten. Deze netten maken ze vast op stenen of hout en zo vangen ze hun voedsel.

RAVON deed onderzoek naar de visstand in de Aa. En dat betekende ook goed nieuws. ,,Er werden wel vijftien soorten vis gevangen. Typische beekvissen als de alver, bermpje, riviergrondel en anderen. Maar de kers op de taart was de kopvoorn. De kopvoorn kwam in de Maas nog redelijk wat voor, maar niet in de Aa”, zegt Cox.

Voor de Aa werd een bypass gelegd, zodat het Máximakanaal gebouwd kon worden. De Aa schiet nu in een grote sifon onder het kanaal door.

Wellicht heeft de bouw van vistrap in het Máximakanaal bij Den Bosch hier ook een handje bij geholpen. Vissen kunnen via die trap buiten sluis Empel vanaf de Maas de Rosmalense Aa op zwemmen. Die staat weer in verbinding met de Aa tussen Den Bosch en Veghel. Op die manier kunnen nu dus ook kopvoorns hun paaigebied opzoeken.

De bouw van de vistrap bij Crevecoeur. Via deze trap kunnen vissen vanuit de Maas stroomopwaarts richting de Dieze en de Aa,