Zelf een ellendige jeugd, maar Bob (88) staat altijd klaar voor de Bossche daklozen

Bob van Helsdingen is 88 en geestelijk nog scherp als een briefopener. Alleen z’n oren haperen. “Ik praat hard, want ik hoor slecht!”, zegt hij met scheepshoornkracht. Maar voor een roep om hulp is Bob nooit doof geweest. Achtentwintig jaar werkte hij bij de Kinderbescherming in Den Bosch, met name in de adoptiezorg. Zijn eigen jeugd was geen feestpakket. Zijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader stierf kort na de oorlog. Weliswaar had hij een stiefmoeder, maar zelfs de gebroeders Grimm zouden liever een blokje voor haar om gaan.