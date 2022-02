Zelfs in de LEGO-versie staan ze in de rij voor de Bossche Bollen van Jan de Groot

Een halfjaartje geleden liep Van der Ven op een zomerse dag over de Stationsweg in Den Bosch. ,,Ik houd heel erg van die straat. De architectuur... práchtig! En toen liep ik langs Jan de Groot en dacht ik: Dit moet ik na gaan bouwen”, zegt Van der Ven enthousiast. Nu is dat natuurlijk zo gezegd, maar niet zo gedaan. Maanden aan pielen en prullen in de weekenden en avonduurtjes gingen voorbij voordat de banketbakkerij af was. ,,Het gebouw is een hele uitdaging, zeker met al die versiersels en frutsels. Maar het resultaat mag er zijn”, zegt de Vughtenaar tevreden.