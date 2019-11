Zelfs Japanse tv in Den Bosch bij Sint en Kick Out Zwarte Piet

Kick Out Zwarte Piet

De ploeg wil in Den Bosch ook de demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet in beeld brengen. Die groep protesteert omdat Zwarte Piet in haar ogen een uiting van racisme is. Eerder deze week, woensdag, was er een pro-zwartepietendemonstratie in Den Bosch. Daar kwamen zo’n tweehonderd voorstanders van Zwarte Piet op af.