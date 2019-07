Zero points voor Den Bosch, telkens weer

30 maanden cel geëist voor Bossche­naar die ontucht pleegt met 13-jarig meisje en kinderpor­no bezit

9 juli DEN BOSCH – Tegen een 33-jarige man uit Den Bosch is in hoger beroep opnieuw 30 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk geëist. De man maakte zich schuldig aan ontucht met een 13-jarig meisje dat hij via internet had leren kennen. Daarnaast had hij kinderporno in zijn bezit.