Zes auto's beschadigd bij botsing in woonwijk in Den Bosch, bestuurder rijdt door

25 februari DEN BOSCH - De markt voor deelfietsen, - scooters en nu ook auto’s is in Den Bosch in een jaar tijd geëxplodeerd. En de rek is er nog helemaal niet uit. Na Go Sharing is er sinds kort een tweede aanbieder voor deelscooters en een derde staat al te trappelen. Ook de auto-aanbieder ziet in Den Bosch nog een flinke groeimarkt.