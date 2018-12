Zes cliënten Cello tijdelijk op straat na fikse brand in keuken

Van Miltenburg (D66) haalt keihard uit naar Europese lijsttrek­ker en keert niet terug

12:18 ROSMALEN – Rosmalenaar Matthijs van Miltenburg van D66 keert na de Europese verkiezingen in mei 2019 niet terug in het Europees parlement. De 46-jarige Van Miltenburg ontdekte tot zijn verbazing dat er voor hem geen plaats is op de D66-lijstadviescommissie die wordt opgesteld onder leiding van lijsttrekker Sophie in ’t Veld en partijvoorzitter Anne-Marie Spierings.