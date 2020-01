Zes premières in programma Festival Cement Den Bosch

DEN BOSCH - Zes nieuwe voorstellingen gaan tijdens Festival Cement in Den Bosch in première. Dat blijkt uit het programma van het eind maart te houden festival, dat dinsdag bekend werd gemaakt.

Tijdens de eenentwintigste editie van Festival Cement, die van 20 tot en met 28 maart plaatsvindt in Den Bosch, wordt werk van 23 verschillende makers getoond. Het gaat dan vooral om theater- en dansvoorstellingen.

Eigen producties

Festival Cement produceerde zelf vier voorstellingen. Die zullen tijdens het festival in première gaan. Het gaat dan om Hélène Vrijdag en Timo Tembuyser met La Loba, dat een coproductie is met VIA ZUID, om De wereld heeft ons failliet verklaard van Het Pijpcollectief, A MA ZON EN van Marijn Graven (een coproductie met Het Zuidelijk Toneel) en Bart van de Woestijne met In order of disappearance.

Daarnaast gaan Judith Clijsters vs. Patrick Housen: I STILL REMAIN X en Look On The Bright Side van Etuwe Bright Junior / Star Boy Collective / Ahilan Ratnamohan in première.

Kaartjes