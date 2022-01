Zes vuurwerkslachtoffers in JBZ behandeld

Een woordvoerder van het JBZ spreekt van een ‘drukke nacht voor ons personeel’. ,,Er was een prettige werksfeer en er is geen sprake geweest van bedreiging of gebruik van geweld. Vergeleken met vorig jaar was de nieuwjaarsnacht drukker. Er is één vuurwerkslachtoffer meer binnengekomen en ook het aantal intoxicaties is hoger dan vorig jaar.