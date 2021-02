Zes weken celstraf voor man die inbraak pleegde in pannenkoekenrestaurant en mogelijk in meer zaken

interview Advocaat Danny Snijders: ’Criminelen vind ik niet interes­sant’

11 februari DEN BOSCH - In zijn kantoor in kasteeltje Valk aan de Vughterweg hangen tussen de privéfoto’s voetbalshirts van FC Den Bosch en RKC achteloos met een hangertje aan de kast. Dat verklaart voor een deel dat Danny Snijders graag in voetbaltermen over zijn almaar groeiende advocatenkantoor praat. Waar mensen uit de Quote-500 tot zijn klantenkring behoren en hij in criminelen geen zin heeft.