Zeskamp Nuland grijpt terug op mooiste proeven uit afgelopen veertig jaar

Acht proeven staan er opgesteld op het grote veld waar de zeskamp plaats heeft. Aan één kant van het veld de enorme tent die nu nog leeg is maar vanavond bomvol zit als alle ploegen hun playback-act op het podium vertonen aan het publiek. Andere jaren is er plaats voor 36 teams, maar dit jaar zijn er bij wijze van uitzondering 40, vanwege het jubileum.

Een van de ploegen die al heel lang meedoen zijn de Stroihûpkes. Maar zelfs daarover is strijd want: ,,Wij doen echt al langer mee dan zij hoor" aldus een opmerking van de Filjomio's, een van de tegenstanders. Een gezonde en gezellige sportiviteit en rivaliteit kenmerkt de dorpszeskamp in Nuland.

Gezellig

Wat is er nou zo gezellig aan een zeskamp? ,,Strijd, voorpret, gezelligheid en na afloop een flesje bier", aldus Jan Willem Smits (45) en lid van de Stroihûpkes. ,,En vanavond de playbackshow, die hebben we de afgelopen drie jaar gewonnen. Vroeger moesten we ook altijd een Joker maken en daar kreeg je dan een beoordeling voor, dat is helaas niet meer.

,,We zijn begonnen als vriendengroep/carnavalsgroep. Inmiddels hebben we kinderen die de leeftijd hebben om mee te mogen doen. Dat is fijn want voor sommige proeven worden we een beetje te oud en daarvoor kunnen we nu mooi de jeugd inzetten", zegt teamlid Vincent Kerkhof (45). Het komt erop neer dat je slim speelt, de juiste mensen op de juiste proef inzetten. Je kunt niet alles winnen.”

De derde helft

,,We eindigen wel vaak bij de beste 10, maar de derde helft, in de feesttent, daar zijn we pas echt goed in". ,,De hele zeskamp is zoals elk jaar weer heel goed geregeld", aldus een ander Stroihûpke. ,,Een compliment voor de organisatie, dat mag ook wel eens gezegd worden”.

Nieuwe ploeg dit jaar is Ut kumt nie zo nauw. De leden hebben de dorpszeskamp met de paplepel ingegoten gekregen. ,,Onze ouders deden ook altijd mee en dan waren we de hele dag hier op het terrein", zegt Inge Smits. ,,En nu mogen we eindelijk zelf meedoen”.

Maud van der Sangen: ,,Mijn ouders zitten nu in de jury, maar ik kon niet wachten tot ik oud genoeg was om zelf mee te mogen doen. Er is veel jeugd uit Nuland en het is heel gezellig”. Ook hier wordt slim gespeeld en kijken ze van tevoren goed wie het beste op welke proef ingezet kan worden.

Playback

De avond staat in het teken van de playbackshow. Elk team heeft daarvoor van te voren een act ingestudeerd. Het is ook een belangrijk onderdeel, dat in de avond veel bezoekers trekt. De uitslag van de proeven en de playbackshow brengen uiteindelijk een winnaar. Maar die uitslag is nu nog niet bekend.