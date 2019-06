Zestien eiken leven voort in nieuwe schuur in Berlicum

BERLICUM - Als je vijf keer op een rij in het Jaarboek Architectuur in Nederland staat en bovendien een eervolle vermelding krijgt van het BNA Beste Gebouw van het jaar 2018/2019, dan doe je iets aparts. Architecten Annemariken Hilberink en Geert Bosch uit Berlicum zijn dan ook trots op hun Zestien Eiken Schuur.

Als je zeven eiken in je tuin hebt staan die bijna het loodje leggen door zwammen of andere slijtage en ongerief, dan kun je de rentmeester van landgoed De Wamberg in Berlicum bellen. Die regelt dan een houtvester die de bomen gratis komt om doen. ,,Maar dan gaan die bomen regelrecht naar de papierindustrie of ze worden gebruikt voor de biomassa. Dat was niet ons idee”, zegt architect Annemariken Hilberink van HILBERINKBOSCH architecten.

Partner Geert Bosch vult aan: ,,Die bomen staan hier al een eeuw en horen bij het landgoed. De boeren zetten deze bomen vroeger niet voor de mooiïgheid, maar met een doel. Het hout gebruiken als dat nodig is voor de bouw van een schuur of het vervangen van draagbalken in de boerderij. En dat was in 2017 ook onze gedachte. Veel mooier dan er afstand van doen voor papier of energie via biomassa. Gewoon doen wat voorouders honderd jaar geleden ook deden. Het hout hier houden. Dat doen ze nu bij de populieren van de A2 tussen Boxtel en Best ook.”

Ze kwamen nog negen eiken tekort

Dus maakten Annemariken en Geert een plan. Naast de boerderij op de Wamberg, onderdeel van het landgoed, stonden wat rommelige opstallen. ,,Die afbreken en met het hout een mooie, grote nieuwe schuur bouwen. Alleen kwamen we daarvoor wat hout tekort. Via de rentmeester van het landgoed konden we nog negen eiken stammen aankopen uit ons gebied. En zo werd de Zestien Eiken Schuur een feit.”

De twee Berlicumse architecten vonden in John van der Aa van Brabant Hout en restauratieaannemer Zanden Bouw de juiste partners. ,,John heeft een mobiele zagerij en kon hier ter plekke de boel helemaal op maat zagen. Zanden Bouw kon het precies zo maken zoals we wilden. Ons doel was zoveel mogelijk hout van de eigen eiken te gebruiken. Want tegenwoordig gooien ze bergen hout weg door allerlei zware certificeringen in de bouw. Dat is zonde, toch?”, zegt Bosch.

Zelfs het spinthout is gebruikt bij de schuur

Het werd een pracht van een schuur met grote eiken draagbalken en spanten. Zelfs het spinthout, de buitenste, zachtere delen van het hout kregen een functie. Het werd gebruikt in de bekisting voor het beton. Zo bleef een afdruk van het hout achter in de betonnen delen. De BNA-jury kwam op bezoek en was er lyrisch over. ,,Het gebouw is in een prachtige harmonie met omliggende landschap, ademt vakmanschap en maakplezier.”

Hilberink en Bosch gebruiken de schuur nu deels als maquette-werkplaats, als vergaderruimte en voor familiefeestjes. ,,Maar je zou er ook in kunnen wonen met wat aanpassingen.” Zelf vinden ze het ook mooi dat ze een eervolle vermelding hebben gekregen in het Jaarboek Architectuur voor de schuur. ,,Meestal winnen grote projecten de BNA-prijs. Toen ze hier op bezoek waren, vroegen ze hoe wij de ventilatie hadden geregeld. Want zij zijn gewend aan grote bouwsels met veel luchtbehandelingstechniek. Ik grapte simpelweg met het antwoord: ‘Wij zetten hier gewoon een raam open.’ Want zo simpel is het natuurlijk met deze schuur”, lacht Annemariken.

Het ontwerp van HILBERINKBOSCH architecten voor de kop van de Muntel aan de Citadellaan in Den Bosch.

De vier andere projecten waarmee HILBERINKBOSCH in het Jaarboek Architectuur in Nederland terecht zijn gekomen: de ontwerpen voor een groot woninggebouw van Zayaz op de Kop van de Muntel in Den Bosch, Studio Boot in Den Bosch, een ontwerp voor een woon-zorgcomplex aan de Beethovenlaan 1 en een appartementenblokje in Berkel-Enschot.

Het ontwerp van HILBERINKBOSCH voor Studio Boot in Den Bosch.

HILBERINKBOSCH architecten begon in de jaren negentig in een kantoortje van het gebouw Pompen en Verlouw in Den Bosch. Later kwam het kantoor in de oude drukkerij aan de Maaslandstraat.