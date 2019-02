Zestig bomen Van Zwietenpark terug aan zijde waar gekapt wordt

Oud-wethouders Haaren kraken opvolgers over bestuurs­cri­sis

17:08 HAAREN - ,,Het oogt ongelofelijk onprofessioneel en onvolwassen.” Dat zegt oud-wethouder Eric van den Dungen over zijn opvolgers in het huidige college van Haaren. De door hen in gang gezette bestuurscrisis - door het vertrouwen in burgemeester Jeannette Zwijnenburg op te zeggen - veroorzaakt persoonlijk leed en schaadt Haaren en zijn inwoners, vindt de VVD’er.