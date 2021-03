Zestig jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord, nu zijn Sjef en Toos nog steeds gelukkig getrouwd

DEN BOSCH – Elkaar ooit ontmoet tijdens een avondje stappen in de Martinibar in Den Bosch en sindsdien nooit meer van elkaars zijde geweken. De rasechte Bosschenaren Sjef en Toos van Gulik – Rovers zijn zestig jaar getrouwd.

Sjef kwam op 8 december 1926 ter wereld in de Pijp en is tien jaar ouder dan zijn vrouw, die op 2 november 1936 het levenslicht zag in de Vogelwijk. Na hun eerste ontmoeting blijkt al snel dat ze de ware zijn voor elkaar. Ogen zijn alleen nog maar op elkaar gericht, andere mannen of vrouwen doen hen niks meer. Ze verloven zich en stappen op 11 maart 1961 in het huwelijksbootje.

Groot verdriet

In datzelfde jaar verwelkomen ze Els, hun eerste dochter die in 2007 op veel te jonge leeftijd overlijdt. In 1963 volgt dochter Netty en zeven jaar later maakt Karin het gezin compleet. Inmiddels zijn daar nog drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bijgekomen.

Sjef heeft in zijn werkzame leven verschillende functies bekleed. Hij werkte in de bouw, was uitsmijter bij verschillende kroegen en mocht zichzelf lange tijd kroegbaas in de Bossche binnenstad noemen. Vooral bij de Huifkar en het Koetshuis stond hij hoog aangeschreven bij het jeugdige uitgaanspubliek.

Hangouderen

Toos heeft altijd de zorg voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op zich genomen. In de vrije uurtjes die ze had, trok ze naar de binnenstad om te shoppen, bezocht ze haar vriendinnen of was ze bij het kienen te vinden. Dat laatste doet ze nu nog steeds. Sjef heeft – ondanks zijn hoge leeftijd – zijn plek gevonden bij de hangouderen op de Markt waar hij regelmatig met zijn scootmobiel naartoe gaat.