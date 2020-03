Zet huisarrest ook schatrijke criminelen aan tot nadenken?

Crimineel geld ‘klotst in het rond’ in Brabant, zei burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen vorige week zaterdag in zijn afscheidsinterview. Een dag later bleek het nog erger te zijn: het crimineel geld vlóóg door de lucht. Na een brand in een flatwoning in Den Bosch dwarrelden midden in de nacht van zaterdag op zondag plotseling ontelbare bankbiljetten omlaag. Haastig opgetrommelde politieagenten raapten ze op en stopten ze in vuilniszakken. Of het om tienduizenden euro’s of om honderdduizenden euro’s ging, is niet bekend gemaakt.

Het voorval deed denken aan de beroemde dollarregen die in september 2013 in de Tilburgse Vogeltjesbuurt uit de hemel kwam vallen. Bij de sloop van een blok rijtjeswoningen vlogen opeens talloze dollarbiljetten in het rond, vermoedelijk waren ze verstopt in een spouwmuur. Tussen de bergen puin ontstonden woeste gevechten om de dollars op te rapen, ook de machinist van de graafmachine deed mee.

Waar ligt al dat geld?

Al die rondvliegende bankbiljetten prikkelen de nieuwsgierigheid: op hoeveel plekken in Brabant zijn criminele vermogens verstopt? Het lijdt geen twijfel dat het er heel veel zijn. Af en toe heeft de politie beet. De Eindhovense drugsbaron Peerke S. stopte ooit 180.000 euro in zijn broekriem, een Tilburgse wietbaas begroef plastic tonnetjes vol met geld in zijn achtertuin en in een woonwagen van de Osse familie R. werd in november 260.000 euro gevonden onder de parketvloer.

Criminelen hebben maar één drijfveer: zo snel mogelijk grote sommen geld binnenharken. De slimste boeven zetten met hulp van foute notarissen en boekhouders ingewikkelde witwasconstructies op en duiken onder in Spanje of Dubai, anderen kunnen Brabant niet missen en graven een gat in de grond. En zelden of nooit komt het voor dat ze op een zekere dag in de spiegel kijken en tot de conclusie komen dat het mooi is geweest. De honger naar nog meer geld, naar nóg grotere rijkdom moet gestild worden.

Naastenliefde

Nu Covid-19 het leven tot stilstand heeft gebracht - ook in Dubai, ook aan de Spaanse zuidkust- rijst hier en daar voorzichtig de vraag of straks ná de crisis niet alles anders moet. Of we dan niet werk moeten maken van een samenleving die niet draait om geld, maar om geluk. Als je de hamsteraars en de opzettelijke coronahoesters even verbant uit je gedachten, zie je nu al heel veel hartverwarmende voorbeelden van naastenliefde en broederschap. Alsof we, nu het virus ons huisarrest oplegt, weer beseffen waar het eigenlijk om zou moeten draaien in het leven. Niet om euro’s of dollars, maar om gezondheid en vriendschap.

Misschien is het juist wel de volstrekte afwezigheid van zulke gedachten die criminelen tot criminelen maakt. Het is voer voor wetenschappers. En toch vraag ik me af of er onder al die Brabantse criminelen die ergens in het geniep een flinke berg geld hebben weggestopt, er niet eentje is die denkt: had ik verdomme in plaats van xtc maar een vaccin tegen dat vervloekte virus gemaakt.