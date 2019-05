Zeven Brabanders cel in na opzetten drugslab in Friese schuur: spil uit Den Bosch krijgt drie jaar

Eierter­reur bij Syriërs in Bossche wijk, gezin krijgt ‘overweldi­gend’ veel positieve reacties

10:48 Do 2 apr. Een Syrische familie krijgt dagelijks eieren tegen het raam, een transgender is al weggepest. Het waarom van dit straatterreur in Boschveld blijft een groot raadsel, blijkt uit een rondgang in de buurt.