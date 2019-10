Zeven brandweerliede krijgen lintje voor hun jarenlange inzet voor veiligheid in Rosmalen

Na The Bachelor en F*ck de Liefde wil Bossche actrice Mariella Kaveo verder in LA

5 oktober Za 5 ok. Na een studie vrijetijdswetenschapen, een auto-ongeluk, een avontuurlijke deelname aan het tv-programma The Bachelor en vervolgens een acteeropleiding in Los Angeles heeft Bosschenaar Mariella Kaveo eindelijk te pakken wat ze wil: een rol in een Nederlandse speelfilm. Al zou ze het het liefst nog wat hogerop zoeken: werken in de filmstudio’s van LA.