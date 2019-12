Zeven controles, zeker één boete: ‘Minderjarigen doen in Den Bosch alles om aan alcohol te komen’

Horecanieuws Vestiging van koffiezaak Doppio in Den Bosch failliet: ‘Formule is hier niet bekend genoeg’

11 december Wo 11 dec. Koffiezaak Doppio in de Visstraat is failliet. Volgens franchisenemer Roel Castelijns was het gewoon te rustig in de zaak. Het hoofdkantoor ziet echter genoeg redenen voor een doorstart en wil de zaak zo snel mogelijk weer open hebben.