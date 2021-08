Zeven dagen per week draait dit Bossche datacentrum op volle kracht zodat wij online kunnen blijven

video Man (37) in been geraakt bij schietinci­dent in Den Bosch

9 augustus DEN BOSCH – Een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandagochtend gewond geraakt bij een schietincident aan de Schutskampstraat in Den Bosch. Hij liep verwondingen op aan zijn bovenbeen, aldus de politie. Op basis van nader onderzoek vraagt de politie zich af of ‘het incident zich daadwerkelijk in de Schutskampstraat heeft afgespeeld’.