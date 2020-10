Zeven kunststof rijplaten gestolen bij café Treurenburg in Den Bosch

Tijdelijke terrassen eerder weg op de Parade: ‘Lastig om toezicht te houden’

10:05 DEN BOSCH - Het ‘terraseiland’ van 120 stoelen op de Bossche Parade is inmiddels opgeruimd. Dat is twee weken eerder opgeruimd dan de bedoeling was. ,,Dat komt door het voorspelde slechte weer. En het is lastig om toezicht te houden’’, zegt Bernard Kuenen, eigenaar van grand café Silva Ducis en voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.