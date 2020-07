Zevende brand in half jaar tijd bij PI Vught

Geen buitenspie­gels meer, maar camera’s: zo rekenen de nieuwste bussen af met de gevaarlij­ke dode hoek

11:22 DEN BOSCH - Het ergste dat je als (bus)chauffeur kan overkomen is dat je iemand op straat over het hoofd ziet en aanrijdt. Je merkt het slachtoffer niet op omdat die fietser of voetganger net in die dode hoek van de spiegel zit.