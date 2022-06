Zeventien jongvolwassenen met een beperking wonen zelfstandig in Hintham: ‘En hier komt m’n spelcomputer’

Winkels (nog) later open in Den Bosch: ‘Het zou een idee kunnen zijn voor sommige winkels’

DEN BOSCH - Het is niet verstandig om een winkel een paar uur eerder te sluiten door personeelsgebrek. Je kunt de winkel beter iets later openen tot het gebruikelijke sluitingstijdstip. ,,Dat zou een idee kunnen zijn voor sommige winkels in Den Bosch’’, zegt Monique de Kleijn, secretaris van ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch.

