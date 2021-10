Zeventig deelnemers tijdens eerste ‘garagesale’ in Helvoirt

HELVOIRT - Haar zus Mies organiseert al zo’n vijf jaar de garageverkoop in Loon op Zand. Zus Willa houdt zaterdag 9 oktober met anderen haar eerste ‘sale’-evenement in Helvoirt. ,,Mijn zus Lian komt ook nog eens helpen”, zegt Willa. ,,Dé drie zussen inderdaad. Gebruikte spulletjes verkopen, het zit in onze genen.”

,,Ze noemden mijn vader ook wel ‘Piet Vlooi’”, legt Willa van Iersel even later uit. ,,Hij heeft jarenlang de vlooienmarkt tijdens het traditionele Helvoirts Weekend op de rolschaatsbaan georganiseerd.”

Van Iersel begint met de eerste garagesale in het dorp omdat het Helvoirts Weekend dit jaar vanwege corona werd afgelast. ,,Ik wilde dat evenement niet in de weg zitten”, zegt ze. Voor de ‘sale-primeur’ in Helvoirt hebben zich inmiddels zo’n zeventig deelnemers gemeld. Ze verkopen hun overbodige spulletjes en hopen er misschien een leuk zakcentje aan over te houden.

Voortuin of oprit

,,Je hoeft de spulletjes niet vanuit een garage te verkopen. Het kan bijvoorbeeld ook vanuit je voortuin of oprit”, aldus Van Iersel. ,,Alle deelnemers krijgen een pamflet en ballonnen om zichtbaar te zijn. De plattegrond met de verkooplocaties in het dorp en het directe buitengebied en wat de mensen aanbieden is op internet via lokale sites te zien. Zo kun je de ‘garages’ ook gericht bezoeken als je bijvoorbeeld alleen op zoek bent naar speelgoed voor Sinterklaas of elektronica.”

,,Je mag zaterdag alleen maar gebruikte spullen verkopen”, weet Van Iersel. ,,Er kunnen vanwege de regels rondom hygiëne geen etenswaren worden verkocht. Je mag de bezoekers natuurlijk wel een gastvrij gratis kopje koffie aanbieden.”

Brocante en curiosa

Of er leuke dingen tussen de spulletjes zitten? Mijn zus en ik handelen graag in brocante en curiosa. We gaan graag naar garagesales om onze verzameling aan te vullen zal ik maar zeggen. De kringloopwinkels zijn een hype, maar daar weten ze de prijzen ook wel. Vintage en brocante is heel erg in hè. Steeds meer mensen kopen bewust. Zijn tegen de verspilling. Kopen bijvoorbeeld geen nieuwe mixer als er nog ergens een goeie ligt. Ik vind het zelf ook heel erg om spullen of voedsel weg te gooien waar niets mis mee is.”

De eerste garagesale in Helvoirt is zaterdag 9 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur.