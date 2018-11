Zeventig jaar met elkaar en met de judomat

Wisent­stier pakt vrouwen in op de beursvloer

7:57 DEN BOSCH/UDEN - De vrouwen gaan gewillig voor hem staan. Met stralende glimlach, duckface of juist onverschrokken blik. Wisentstier Shogun, ooit de schrik van de Maashorst, is deze dagen hét fotomodel in de Brabanthallen.