Zich verdacht gedragende man in Vught blijkt inbrekersgereedschap bij zich te hebben

Oven aan, Kom eraan bezorgt maaltijden, die thuis nog wel de oven in moeten

11:39 Do 3 okt. Maaltijden thuisbezorgen is de grootste groeimarkt in de horeca, maar nog steeds is het aanbod in Den Bosch vooral fastfood en slecht eten. Dat vindt althans Roland van Balen die samen met wat compagnons begonnen is met Oven aan, kom eraan: verse maaltijden, die thuis nog wel even de oven in moeten.