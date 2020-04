Ziekenactie ‘Het Open venster Nuland’ wint Nationale Publieksprijs

Al 48 jaar actief

Al 48 jaar heeft een vrijwilligersgroep aandacht voor de zieken in het dorp. Naast ziekenbezoeken, organiseert Het Open Venster uitstapjes en ontspanningsmiddagen of -avonden. Iedere twee jaar wordt een volledig verzorgde en aangepaste vakantieweek georganiseerd.

Geld kunnen ze goed gebruiken

De dames van de Ziekenactie zijn erg blij met hun prijs, wat begon met het invullen van een formulier tijdens de vrijwilligersdag van de gemeente Den Bosch. Riekie van Heesch (64 jaar) regelt de ziekenbezoeken en de attenties. ,,Dit geld kunnen we mooi gebruiken voor de vakantie die volgend jaar op de planning staat en attenties voor de zieken. We hebben dit jaar inkomstenverlies gehad omdat de rommelmarkt in april niet door kon gaan in verband met het coronavirus.”