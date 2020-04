Ziekenactie Het Open venster Nuland wint Nationale Publieksprijs

Buitenbin­go bij Bosch zorgcen­trum: nummer 39, ik herhaal 39, een 3 en een 9

17 april DEN BOSCH - Van ver schalde de stem van Nina van Nunen vrijdagmiddag door de geluidsbox op het parkeerterrein bij zorgcentrum De Taling in Den Bosch. Van een afstand leek het wel alsof ze in via de microfoon in gesprek was met een vermoedelijk heel slechthorende oma.