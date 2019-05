Ziekenhuis achter de schermen: JBZ, dagelijks goed voor 4200 kilo vieze was

Van de ruim zevenhonderd bedden die het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) telt, zijn er gemiddeld zo’n 654 bezet. En zo’n 450.000 mensen bezoeken jaarlijks de verschillende poliklinieken. Een druk bedrijf, zo’n ziekenhuis. Medewerkers zijn er zeven dagen in de week in touw, de klok rond. Ook achter de schermen, maar dat is wat patiënten meestal niet zien. Wie zorgt er bijvoorbeeld voor het strak opgemaakte bed? En hoe komen al die instrumenten weer schoon en steriel in de operatiekamer of in poliklinieken? Waar halen medewerkers hun werkkleren vandaan?