Zij sluiten zich op voor 3FM; dj’s doen deur in Rosmalen op slot

Dj’s draaien deur op slot

De deur van het pand bij De Driesprong wordt vrijdag op slot gedraaid door dj’s Eva Koreman en Frank van der Lende. De bekende 3FM diskjockeys lopen vrijdagmiddag via Rosmalen richting Oss. Ze maken vanaf woensdag met vier andere collega’s een estafettetocht van een week vanuit Goes naar Groningen voor Serious Request The Lifeline . Ze zamelen tot en met 24 december geld in voor slachtoffers van en meer voorlichting over mensenhandel.

Live op Ros Radio

,,We worden zondagmiddag bevrijd uit het Rosmalen Rode Kruis Huis”, aldus Stephan. ,,We hopen daarna bij Raalte een cheque van minstens vijfduizend euro namens Rosmalen te overhandigen aan de dj’s die onderweg naar Groningen zijn”, zegt Jippe.

De leerlingen verzorgen - zoals hun landelijke collega’s - een live radio-uitzending. Niet op Radio 3FM, maar op de lokale Ros Radio. ,,Muziek en interviewtjes met artiesten die in het huis optreden of een gesprekje met kinderen die via een leuke actie geld hebben ingezameld”, aldus Mila. ,,Ik vind radio maken heel leuk. Word met 3FM wakker en ga er mee naar bed. Apart om die dj's een keertje in het echt te zien. Doneren kan in ons huis aan De Driesprong via een luikje zoals vroeger bij het Glazen Huis of via de website rodekruishuis.nl.”