Zijn boodschap? 'Denk niet te snel dat het niet kan'

DEN BOSCH - Liever dan zich laten leiden door de donkere wolken van werkdruk en geldgebrek kijkt basisschooldirecteur Fred Timmermans naar waar nog wél stappen te zetten zijn. Of keek - bijna - want op 1 oktober zwaait hij af.

Recht voor de deur bij kindcentrum Zuiderster staat een grote blauwe container. Die is hard nodig, verwacht directeur Fred Timmermans (65), zodra hij de zolder van de 329 leerlingen tellende school op gaat ruimen. Iets wat toch een keer moet gebeuren. ,,'Laat mij dat maar doen', heb ik gezegd.''

Fred Timmermans begon in 1977 als leerkracht en werd tien jaar later benoemd tot schooldirecteur. Hij was actief op het Dr. Aloysius dat van 1994 tot 2000 door een fusie Aloysius-Keijsershoff heette en later kindcentrum Het Bossche Broek. Dat is met ingang van dit schooljaar opgesplitst in Kindcentrum Het Stadshart en Zuiderster. Als wijkambassadeur Zuid zocht hij samenwerking met andere scholen, bijvoorbeeld om een vastgelopen leerling verder te helpen. Op dinsdag 1 oktober is er ter gelegenheid van het afscheid van Timmermans een receptie bij Kindcentrum Zuiderster (ingang Tacitusstraat). Deze duurt van 16.30 tot 18.00 uur. Hij is nu bezig met spullen uitzoeken en inpakken voor zijn vertrek op 1 oktober, na 43 jaar onderwijs. ,,Ik was hier zondag nog even met mijn vrouw om wat spullen op te halen en toen liepen we buiten iemand tegen het lijf die dertig jaar geleden hier leerling was. Hij had een prettige tijd op school gehad. Ik heb zelf ook altijd met plezier op school gewerkt en neem met gepaste trots afscheid.''

Maar nog even terug naar zijn vrouw, Marie-José, want zij was het die hem twee jaar geleden aan het denken zette over het beëindigen van zijn loopbaan. ,,Zij vroeg me: 'Hoe ga je het doen, weet je dat al?'''

Nou ja, nee dus. Hij besloot in 2019 af te zwaaien. Met het besef dat een gelukkige oude dag samen geen vanzelfsprekendheid is. ,,Ik ben dit jaar 65 geworden en het past mooi qua vierjarenplan. Anders zou ik dat nu mee opstellen en niet bij de uitvoering zijn.''

Dat is het pakkie-an van zijn opvolger Ilonka Waterloo uit Veghel, die sinds dit jaar in Den Bosch meedraait en voorheen in het noorden van het land actief was als interim-manager.

Focus

Timmermans zag sinds zijn entree in het onderwijs eind jaren 70 de focus verschuiven van sterk leerstofgericht naar het centraal stellen van het kind. Precies waar hij voor staat. ,,Het eerste gesprek dat wij in een nieuw schooljaar voeren is met het kind. Wat wil het dat schooljaar leren?’’

Quote Kinderen zijn tegenwoor­dig meer zelfbewust. Niet allemaal, maar de meesten wel, hoor. Fred Timmermans, Schooldirecteur ,,Een mooi voorbeeld - op een andere school - was een kind dat moeite had met schrijven en graag mooi wilde schrijven. Dan is er een intrinsieke motivatie. Kinderen zijn tegenwoordig meer zelfbewust. Niet allemaal, maar de meesten wel, hoor. Denk niet te snel dat het niet kan.''

Zoals hij zich ook niet al te snel wil laten beteugelen door termen als werkdruk en geldgebrek waar het huidige basisonderwijs door is omgegeven. ,,Werkdruk vraagt van mensen dat ze goed organiseren. Ik wil het niet bagatelliseren, allerminst, maar ik ben meer van het proces om te kijken waar nog winst te behalen valt. In plaats van energie steken in 'er moet meer geld bij'. Dat geluid moet klinken, maar je moet niet meteen roepen dat iets niet kan omdat er geen tijd voor is. Je wilt de goede dingen voor het kind doen.''

Soms lastig manoeuvreren

Een samenspel tussen ouders, kinderen en leerkrachten, dat is het volgens Timmermans. ,,Je hebt elkaar nodig, meer dan voorheen. Het is soms lastig manoeuvreren. Ik snap heel goed dat ouders hun vinger opsteken. Zij willen ook het beste voor hun kind. ’’

,,Sommigen zijn het bijvoorbeeld niet eens met ons advies voor de middelbare school. Meestal kom je er wel uit samen. Niet altijd. We hebben ook een keer meegemaakt dat ouders vonden dat we hun kind een te hoog advies hadden gegeven. Uiteindelijk gaat het erom dat het een plek vindt die bij hem of haar past. Het welbevinden van het kind staat voorop.''