Zijn droom was een moskee in Den Bosch

Tankauto met olijfolie kantelt op A2: verkeer vanuit Den Bosch in de file richting Utrecht, weg dicht

10:04 DEN BOSCH - Op de A2 Den Bosch - Utrecht is bij Nieuwegein een tankauto met olijfolie gekanteld. Dat gebeurde door een ongeluk waarbij ook een personenauto was betrokken. In eerste instantie meldden de verkeersdiensten dat het voertuig wijn vervoerde, maar dat bleek niet te kloppen.