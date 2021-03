Zingende zwerfafvalrapers brengen liefde terug in de Bossche buurt

Dieren lopen gevaar door zwerfafval: roep om actie tegen ‘rommel’ in Waalwijk

23 februari WAALWIJK - Het vele zwerfafval in de gemeente Waalwijk vormt een serieuze bedreiging voor allerlei dieren. Beesten snijden zich aan gedumpte blikjes, stikken door het eten van vuilnis of raken verstrikt in weggegooide vislijnen, om maar wat te noemen.