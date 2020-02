Zinloos uitgaansgeweld in Den Bosch: ‘Medewerker van Kees Kroket werd er misselijk van’

Jonge Bossche vrouwen willen Korte Putstraat veroveren: ‘Dit had ik nóg eerder willen doen’

18:33 DEN BOSCH - In de Korte Putstraat, dé horecastraat van Den Bosch, kom je er niet zomaar tussen. Toch is het twee jonge Bossche vrouwen gelukt. Daar hadden ze nog wel 'even’ 100.000 euro startkapitaal voor nodig, maar dat was in ruim een uurtje wel geregeld.