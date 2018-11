Zionsburg Vught wordt in oude stijl herbouwd

Mega Piraten Festijn met Snollebol­le­kes en John de Bever uitver­kocht

17:12 EINDHOVEN/BERLICUM - Alle kaarten voor het Mega Piraten Festijn zijn uitverkocht. Het muziekspektakel, is op zaterdag 8 december in het GelreDome. Een keur van Nederlandstalige artiesten zal optreden in Arnhem, onder wie Snollebollekes uit Eindhoven en John de Bever uit Berlicum.