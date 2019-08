Zit er in de Bossche beurzen nog geld voor meer KWF?

DEN BOSCH - Er zijn dit jaar in vijf maanden tijd in de gemeente Den Bosch heel wat grote acties voor het KWF. Droogt de vijver waarin wordt gevist niet langzaam op?

Sta op tegen Kanker was in mei het eerste grote evenement. Den Bosch als podium voor de landelijke televisieactie van het KWF. Tegen het decor van een meterslange keten van mensen met foto’s van dierbaren die ze door de ziekte verloren. Een tv-actie bedoeld om vaste donateurs te werven, maar er werd in Den Bosch ook nog eens 80.000 euro opgehaald.

Volgend weekeinde is in Rosmalen voor het eerst Samenloop voor Hoop, een 24-uurs evenement met onder meer een sponsorwandeltocht. En twee weken later, alweer voor de vijfde keer, wordt Swim to Fight Cancer gehouden. In 2014 in Den Bosch ‘bedacht’ heeft het inmiddels in veel andere gemeenten navolging gekregen. ,,Eigenlijk mag je Alpe d’Huzes ook nog meetellen als regionaal evenement”, vindt Mischa Stubenitsky van KWF. ,,Het merendeel van de deelnemers, meer dan een kwart, komt uit Brabant en er zijn dus zeker ook veel fietsers uit de regio Den Bosch.”

Al die vele honderden deelnemers hebben één ding gemeen: ze moeten allemaal in hun omgeving op zoek naar sponsors en donateurs. Is de vijver waarin iedereen vist wel groot genoeg?

,,Dat vroeg ik me aanvankelijk ook wel even af”, zegt voorzitter Marc Lammers van Swim, vooral kijkend naar Samenloop voor Hoop. ,,Maar we zitten nu op hetzelfde aantal deelnemers en donaties als twee jaar geleden. Blijkbaar heeft toch elk evenement zijn eigen specifieke publiek. Bij ons moeten deelnemers nog best een behoorlijk startgeld betalen”, zegt Lammers over het evenement.

Nadat de tweede editie in 2015 was geëindigd, besloot de Bossche stichting Swim to fight Cancer zelf al om de zwemtocht te beperken tot eens in de twee jaar. Belangrijkste reden: het gevaar voor donatiemoeheid.

Volledig scherm Marc Lammers © Roy Lazet

Bij elkaar brengen

Nadat onder meer Heesch en Berlicum in de regio al voorgingen, beleeft Rosmalen haar eerst Samenloop voor Hoop. Een van de hoofdonderdelen is een 24-uurs wandelestafette. Deelnemers lopen in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is.

Getroffen door warme sfeer

Maar er is veel meer. Er zijn ceremonies met kaarsen, een braderie en allerlei activiteiten om nog meer geld bij elkaar te brengen. Samenloop voor Hoop in Rosmalen is een initiatief van Wilma van Beekveld. Zij maakte het evenement in Sint-Oedenrode mee. ,,Ik was getroffen door de warme sfeer en openheid, de gesprekken onderweg en in de nacht. Het is veel meer dan alleen geld ophalen.”

,,De kracht van Samenloop is dat het de lokale gemeenschap is die het organiseert en steunt”, zegt Mischa Stubenitsky. ,,Het KWF zorgt alleen voor een draaiboek.”

Volledig scherm Wilma van Beekveld (lijks) met medevrijwilligers Cynthia van Hest en Marleen Stegeman. © Sophie Fleur Verbiesen