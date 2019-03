Zit je liever in de zon of in de schaduw? Den Bosch gaat zestig losse stoelen neerzetten in centrum

Za 30 ma. Zelf bepalen of je in de zon of in de schaduw wil zitten, alleen of in een groepje? Dat kan binnenkort, als er losse, verplaatsbare stoelen in de binnenstad komen te staan. Voor de aankoop van de stoelen is 10.000 euro uitgetrokken voor B & W.

Door Bart Gotink

Waar de stoelen aluminium stoelen precies gaan komen, is nog niet bekend. Gedacht wordt om de in totaal 50 á 60 verschillende stoelen op twee locaties tegelijk te zetten, waar ze dan maximaal twee maanden blijven staan. De gekleurde stoeltjes kunnen bijvoorbeeld in de tuin bij Mariënburg, de Casinotuin of bij het Zuiderpark neergezet worden. De stoelen moeten in het voetgangersgebied staan, en mogen dus niet te dicht bij de weg komen. De stoelen komen in elk geval niet op de Markt of de Parade te staan, omdat dit ook een uitgaansgebied is. Omwonenden worden van te voren geïnformeerd als de stoelen neer worden gezet.

Niet zo makkelijk mee te nemen

Het feit dat de stoelen verplaatsbaar zijn, moet leiden tot extra ontmoetingen. Ook wordt gedacht aan kleinschalige culturele initiatieven in de buurt van de losse stoelen. Dat moet leiden tot ‘een prettiger gebruik van de openbare ruimte’, aldus het stadsbestuur. Losse stoelen in de openbare ruimte zijn al bekend in steden als New York, Parijs en Zürich.

Medewerkers van de gemeente gaan tijdens de proefperiode geregeld kijken of er geen stoelen beschadigd zijn of dat ze in plantsoenen of water liggen. De beschadigde stoelen worden weggehaald en waar mogelijk gemaakt. Om te voorkomen dat stoeltjes massaal gestolen worden, kunnen er wel twee of drie stoelen aan elkaar gezet worden met een korte ketting. ,,Dan zijn de stoeltjes nog wel te verplaatsen, maar is het niet zo makkelijk om deze mee te nemen", zo staat in het voorstel. In Zürich zou dit al met succes zijn toegepast.

Alleen in de winter binnen

De stoelen blijven 24 uur per dag, zeven dagen per week buiten staan en worden dus niet ‘s nachts binnengehaald. De proef start in eerste instantie op 6 mei. Aan het eind van het jaar, zo rond oktober, worden de stoelen wel binnen opgeslagen voor de winter. Dan zal ook geëvalueerd worden hoe het gegaan is met de stoeltjes.