Zitten er dan tóch dassen aan de Jagersboschlaan in Vught?

Gesteggel

Ook Dani Smith, de kersverse fractievoorzitter van de SP, vindt het op zijn zachts gezegd vreemd. ,,Er heeft heel wat gesteggel plaatsgevonden in de raad. Mijn voorganger Suzanne van Wiggen heeft zich consequent hard gemaakt voor de aanwezigheid van dassen aan de Jagerboschlaan. En dat dan nu deze borden zijn geplaatst, zonder enige communicatie met de bewoners die zich daar net zo hard voor hebben gemaakt, vind ik raar. Dit zet een verkeerde toon naar deze Vughtse bewoners. De SP denkt dat het verstandig is dat het college contact opneemt met deze bewoners om de onvrede uit te spreken en een nieuwe weg in te slaan.”

De borden zijn ook het college van burgemeester en wethouders ‘rauw op hun dak gevallen', volgens verkeerswethouder Mark du Maine. ,,We begrijpen dat dit de wenkbrauwen doet fronsen", reageert hij. ,,De borden komen voort uit Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) omdat het volgens een onderzoeksbureau niet honderd procent uit te sluiten is dat er een das(sen) zit. Een bord is dan de minst verregaande maatregel. We gaan nog met de ODBN in gesprek want als je zo redeneert kun je in meerdere straten, waar dassen wel eens oversteken, borden plaatsen. Dat wordt een wildgroei aan borden en dat moeten we niet willen.”