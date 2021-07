Zo beleefde huize Vos de wegrit voor vrouwen: ‘Onbegrijpelijk! Alle favorieten zijn gefopt’

Het is bijna zes uur op zondagmorgen: Conny Vos heeft koffie met peperkoek, zoals men in Brabant ontbijtkoek noemt. In de kamer staan de trofeeën die Marianne Vos recent in Italië tijdens de Giro Rosa won, inclusief de purperkleurige trui, de maglia ciclamino, als winnaar van het puntenklassement. Deze prijzen moeten nog worden toegevoegd aan het Marianne Vos Museum in Genderen.