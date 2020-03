Zo blijft de Bossche voedselbank overeind: ‘Maar we zetten ons schrap voor een klap’

Vlak voor het weekeinde werden 17 van de 170 voedselbanken tijdelijk gesloten door problemen met de aanvoer van voedsel (door het hamstereffect) en oudere vrijwilligers die uitvallen door ziekte of uit angst voor besmetting. Maar de voedselbank in Den Bosch draait volop. En er is zelfs genoeg om andere voedselbanken te steunen in onder meer Tilburg, Breda en Oss. ,,We zijn gevestigd in een gunstige omgeving. De Bossche Sligro geeft ons veel voeding die normaal gesproken naar de horeca zou gaan. Door de verplichte sluiting van deze zaken blijven spullen over. Verder boffen we met wat Albert Heijn en Jumbo geven via distributiecentra. En dan zijn er nog aardappelen van een Hedelse aardappelteler en de koeken van Daelmans.’’