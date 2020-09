Zo bouwde Vinkel haar naar Amerika verhuisde molen terug

Afdak boven entree Theater aan de Parade was niet de moeite waard, sloop eerder melden was handiger geweest

17 september DEN BOSCH - Voor de sloop van het afdak boven de entree van het Theater aan de Parade in Den Bosch was geen sloopvergunning nodig omdat het een ondergeschikt onderdeel van het gebouw is. ,,En door de sloop ontstaat er geen ruimte of gat in het gebouw in het beschermd stadsgezicht, want dan is wél een vergunning nodig.’’ Wethouder Huib van Olden blijft er bij dat de juridische regels gevolgd zijn, maar voegt er ook aan toe dat het ‘handiger was geweest om de sloop eerder te melden’.