Zo gaat Den Bosch veilig open na de lockdown: Auto’s uit het centrum en city hosts op straat

Den Bosch wil ingrijpen vóórdat het fout gaat in het verkeer

6 april DEN BOSCH - Met fietsers, 50 kilometer per uur-wegen en snelheid in het verkeer als prioriteiten hoopt de gemeente Den Bosch een goed verkeersveiligheidsheidsbeleid te hebben gemaakt. Nagenoeg alle partijen in de Bossche gemeenteraad waren het er dinsdagavond over eens dat de prioriteiten juist waren, maar over de details was er nogal wat gesteggel.