Zo herdacht Vught 1296 vermoorde Joodse kinderen

VUGHT - Ieder jaar op de eerste zondag van juni herdenkt Nationaal Monument Kamp Vught in samenwerking met Stichting Sobibor de kindertransporten van 6 en 7 juni 1943. Een fysieke herdenking was dit jaar vanwege corona niet mogelijk. Er werd wel een indrukwekkende video gemaakt.

Bij de gebeurtenissen van juni 1943 werden bijna 1.300 Joodse kinderen vanuit Kamp Vught gedeporteerd naar het vernietigingskamp Sobibor, waar ze vrijwel direct na aankomst werden vergast.

Zondag om 13.00 uur ging de video ‘in première’. Het tijdstip waarop normaal gesproken de herdenking zou starten.

De herdenking was anders dan voorgaande jaren, maar toch ook herkenbaar. Met de vertrouwde stem van Donald de Marcas uit een eerder gemaakte opname. Hij draagt daarin de proclamatie voor waarmee de kindertransporten in het kamp werden aangekondigd. Met het kaddisj-gebed, dit jaar uitgesproken door rabbijn Menno ten Brink. Én met de leerlingen van de Vughtse basisschool De Schalm, die de namen van de weggevoerde kinderen lezen en hun zelfgemaakte ‘wensvlinders’ ophangen. ,,We konden niet samenkomen maar dat wil niet zeggen dat we de gebeurtenissen van 6 en 7 juni 1943 dit jaar ongemerkt voorbij wilden laten gaan”, aldus Van den Eijnde.

Nationaal Monument Kamp Vught is weer open

Het Vughtse herinneringscentrum is sinds vorige week weer open. Voorlopig echter alleen voor individuele bezoekers. Scholen en andere groepen moeten nog wachten tot 1 september. Kijkend naar de beschikbare ruimte zou Nationaal Monument Kamp Vught vanaf 1 juni dagelijks 250 bezoekers mogen ontvangen maar ze houden het voorlopig bij vijftien per half uur wat neerkomt op 180 bezoekers per dag. Daarna volgt mogelijk een uitbreiding.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander opende vorig jaar de nieuwe tentoonstelling van Nationaal Monument Kamp Vught. © ANP

Op verschillende plekken zijn plastic schotten aangebracht. Op de grond liggen ronde stickers met ‘1,5 meter’. De tafeltjes, met twee stoelen, staan allemaal keurig 1,5 meter uit elkaar. Het kettinggordijn dat leidt naar de nieuwe vaste expositie is opzij gehangen zodat bezoekers het niet aan hoeven te raken, overal staan palen met desinfectiegel en de deuren naar de toiletgroepen zijn verwijderd zodat iedereen kan zien of ze vrij zijn. ,,Het wordt een uitdaging. We doen ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze bezoekers”, reageert directeur Jeroen van den Eijnde. ,,Veiligheid voor de bezoekers en onze medewerkers staat voorop.”

Suppoosten houden in de gaten of het bezoek zich aan de regels houdt en zich verantwoord door het museum begeeft. ,,Een groot aantal vrijwilligers is 70+. Daarom hebben we helaas moeten besluiten die vooralsnog niet in te roosteren”, licht operationeel manager Liesbeth Prijt toe. ,,Dat was voor een aantal wel een teleurstelling. Van de 124 vrijwilligers blijven er maar 54 over. Dat betekent dat het team zelf diensten gaat draaien. We moeten roeien met de riemen die we hebben.”

Vliegende start

Van den Eijnde vindt het frustrerend dat net na de opening van de nieuwe expositie, en de vliegende start van het jaar, zijn ambitie om op termijn 100.000 bezoekers te ontvangen door corona wat langer op zich laat wachten. ,,Maar het is niet anders. Wij zijn niet volledig afhankelijk van inkomsten uit entree. We ontvangen ook subsidies. We zullen onze bescheiden reserves op moeten souperen en hebben daarna ook zeker een financieel probleem. Maar we hopen met een mooie zomer de schade beperkt te kunnen houden en volgend jaar weer verder te kunnen groeien.”