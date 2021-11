Zo houden deze klassieke zangers hun stem op peil: ‘Ik voel direct of mijn stem ‘zit’

Als Jessye Norman door de gang van het Concertgebouw in Amsterdam liep, mocht er niemand anders lopen. De beroemde Amerikaanse sopraan, twee jaar geleden overleden, was als de dood bij de keel gegrepen te worden door een of andere bacterie. Samen met iemand in één lift? Ondenkbaar.

Klassieke zangers staan bekend als mensen met een gebruiksaanwijzing. Ze lopen te pas en te onpas met een sjaal om hun keel en doen altijd moeilijk over tocht, kou en droge lucht. Maar is die stem echt zo kwetsbaar? Nou, je moet er wel zuinig op zijn, zeggen de Engelse mezzosopraan Dame Sarah Connolly en de Nederlandse bariton Vincent Kusters. Zij zijn deze dagen te vinden bij de International Vocal Competition (IVC) in Den Bosch.

Wat doe je ’s ochtends om je stem op gang te brengen?

Sarah Connolly: ,,Dat hangt af van mijn energieniveau en mijn vochthuishouding. Zijn beide laag, dan doe ik voorzichtig wat fysieke oefeningen inclusief stretchen. Maar meestal is het genoeg om een paar toonladders te zingen. Vincent Kusters: ,,Ik voel meteen of mijn stem ‘zit’. In dat geval hoef ik weinig te doen. En anders begin ik met een goed ontbijt, veel water, een wandeling, ademhalings- en zangoefeningen.”

Volledig scherm De Nederlandse bariton Vincent Kusters: ,,Voor zowel spreken als zingen geldt: forceer je stem nooit. Ik pas ook als ik luid moet spreken zangtechniek toe.” © IVC

Wat doe je om je stem te beschermen?

Connolly: ,,Ik blijf zoveel mogelijk weg bij lawaaiige, rokerige ruimtes waar bacteriën vrij spel hebben. Vlak voor een optreden ga ik daar sowieso niet naar toe. Kusters: ,,Voor zowel spreken als zingen geldt: forceer je stem nooit. Ik pas ook, als ik luid moet spreken, zangtechniek toe. Technisch goed zingen is vooral het trainen van het spiergeheugen. Als je weet hoe je een lastige passage moet zingen, hoef je het niet honderd keer opnieuw te doen.”

Waar knapt je stem van op?

Connolly: ,,Van veel water drinken. Maar ook van rust en van het zingen van vocalizes waar mijn stembanden soepel van worden. Wat mij altijd helpt, is veel lachen. En in het algemeen: als mijn familie gelukkig en gezond is, dan ben ik dat meestal ook en dan doet mijn stem het goed. Voor de omgang met collega’s geldt hetzelfde.” Kusters: ,,Van rust! Rust van de stem, maar ook van lichaam en geest. Stress in welke vorm dan ook heeft direct zijn weerslag op mijn stem.”

Ben je ’s ochtends wel eens bang dat je stem het niet meer doet?

Connolly: ,,Nee, daar ben ik nooit bang voor, tenzij ik een infectie heb, maar die is tijdelijk.” Kusters: ,,Zelden. Als ik mezelf maar de gelegenheid geef om ontspannen op te starten. En nu ik wat langer zing, heb ik meer vertrouwen in mezelf en in mijn stem.”

Nog bepaalde rituelen uit bijgeloof voor een optreden?

Connolly: ,,Nee, ik ben niet bijgelovig.” Kusters: ,,Bijgeloof komt meestal voort uit onzekerheid. Ik zorg er daarom voor dat ik me maximaal voorbereid op elk concert, waardoor ik altijd met overtuiging sta te zingen.”

... zang-piano duo’s uit ... hebben vrijdagavond de finale van het IVC gehaald. De slotcompetitie begint zondag om 16.00 uur in de Grote Zaal van de Verkadefabriek.